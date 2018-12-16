وكيل محافظ المركزي: إطلاق بطاقة "ميزة" قبل نهاية الشهر الجاري

أبوظبي- منال المصري:

قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن بطاقة المدفوعات الإلكترونية "ميزة" سيتم تفعيلها وإصدارها لخدمة السحب والمشتريات قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف على هامش انعقاد المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي أن البنوك انتهت من إتمام المعاملات البنكية لماكينات الصراف الآلي لقبول كروت ميزة.

وأوضح أن هناك بنوك عديدة تقدمت للحصول على موافقة من المركزي لإصدار ميزة.

وتعد بطاقة "ميزة" إحدى المبادرات التي أطلقها المجلس القومي للمدفوعات بهدف تعزيز الشمول المالي، من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة تحصيل إلكتروني.

وأعلن البنك المركزي في أكتوبر الماضي عن نيته إصدار بطاقة "ميزة" قبل نهاية العام الجاري في إطار استراتيجية التحول إلى مجتمع غير نقدي، وتعزيز الشمول المالي، مما يدعم تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية.

ومن المنتظر أن توفر البطاقات الجديدة لحامليها خدمات الحصول على المدفوعات الخاصة بهم، وإجراء معاملات إلكترونية، وسداد مقابل الخدمات الحكومية والرسوم، وصرف أنواع الدعم المختلفة.

ويعتزم البنك الأهلي المصري، إصدار نحو مليون كارت "ميزة"، خلال عام 2019، وفقا لعلاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك.

ويخطط بنك القاهرة، لإصدار 500 ألف كارت "ميزة" خلال العام المقبل، بحسب تصريح سابق لرئيس مجلس إدارة البنك طارق فايد.