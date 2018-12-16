الشرقية للدخان عن تقليد سجائر كيلوباترا: ليس جديدًا ولا أثر سلبي على الربح

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" إن تقليد العلامة التجارية الشهيرة المملوكة لها والتي تخص سجائر كيلوباترا من قبل شركة حكومية بجمهورية الجبل الأسود "ليس بالجديد".

وأضافت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد أرسلته للبورصة ردًا على تداول بعض المواقع الإلكترونية بشأن تقليد العلامة التجارية الشهيرة المملوكة للشرقية للدخان.

وقال البيان إن هذا الموضوع ليس بحديث وإنما حدث منذ فترة طويلة (عام 2012)، دون أن يكون لذلك أي أثر سلبي على اقتصاديات الشركة ومركزها المالي وربحيتها.

وتابع أن هذا يؤكده نتائج أعمال الشركة خلال السنوات السابقة وما أظهرته من نمو مستمر.

وخلال العام المالي الماضي ارتفعت أرباح الشركة بنحو 44.8% لتسجل 4.2 مليار جنيه، مقابل 2.9 مليار جنيه العام المالي السابق، مدعومة بزيادة مبيعاتها إلى 13.4 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة 27.2%.