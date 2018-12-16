عامر إطلاق صندوق "ابتكار" العام المقبل لتمويل الأفكار الإبداعية للشباب

أبوظبي-منال المصري:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إنi سيتم إطلاق صندوق "ابتكار" خلال العام المقبل بهدف دعم الأفكار الابتكارية والإبداعية للشباب دون احتساب فوائد.

وأضاف على هامش انعقاد مؤتمر الاقتصاد الرقمي بأبوظبي اليوم الأحد أن رأس مال الصندوق مليار جنيه ويتم حاليًا الانتهاء من وضع الأسس والآليات اللازمة لإنشاء الصندوق.

وكان عامر قال في في تصريحات صحفية سابقة إنه سيتم توجيه كل أموال صندوق "ابتكار" لصالح مشروعات الشباب الابتكارية كقروض ميسرة بدون فائدة أومصروفات، بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

وتخطط الحكومة للاستعانة بأفضل بنوك الاستثمار العالمية لإنشاء الصندوق.