7 بنوك تنتهي من إتمام المعاملات البنكية لقبول البطاقة الوطنية "ميزة"

كتبت- منال المصري:

قالت سبعة بنوك إنها انتهت من إتمام المعاملات البنكية لماكينات الصراف الآلي لقبول كلوت ميزة، والتي يعتزم البنك المركزي إطلاقها نهاية الشهر الجاري.

وكارت ميزة هو أول بطاقة بنكية تحمل علامة تجارية مصرية، وكان البنك المركزي خاطب البنوك منذ أكثر من شهر بإعداد التجهيزات الفنية لماكينات الصراف الآلي لقبول كروت ميزة لتقديم السحب أو الإيداع عبر ماكينات البنك.

وتعد بطاقة "ميزة" إحدى المبادرات التي أطلقها المجلس القومي للمدفوعات بهدف تعزيز الشمول المالي، من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة تحصيل إلكتروني.

والبنوك التي أعلنت إتمام عمليات الربط هي الأهلي المصري، والقاهرة، والإمارات دبي الوطني، والكويت الوطني، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان.

وأعلن البنك المركزي في أكتوبر الماضي عن نيته إصدار بطاقة "ميزة" قبل نهاية العام الجاري في إطار استراتيجية التحول إلى مجتمع غير نقدي، وتعزيز الشمول المالي، مما يدعم تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية.

ومن المنتظر أن توفر البطاقات الجديدة لحامليها خدمات الحصول على المدفوعات الخاصة بهم، وإجراء معاملات إلكترونية، وسداد مقابل الخدمات الحكومية والرسوم، وصرف أنواع الدعم المختلفة.

ويعتزم البنك الأهلي المصري، إصدار نحو مليون كارت "ميزة"، خلال عام 2019، وفقا لعلاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك.

ويخطط بنك القاهرة، لإصدار 500 ألف كارت "ميزة" خلال العام المقبل، بحسب تصريح سابق لرئيس مجلس إدارة البنك طارق فايد.

وقال حسن غانم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن البنك انتهى من تهيئة كافة ماكينات الصراف الآلي التابعة له لقبول بطاقة الخصم الوطنية "ميزة".

وأنهى المصرف المتحد، الاختبارات المطلوبة، وقبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" بالصراف الآلي الخاصة به، تمهيدًا لتفعيل البطاقة نهاية العام الجاري، بحسب أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد.

وقال القاضي إن المصرف يجري حاليًا الانتهاء من إجراءات الإختبارات اللازمة بالتنسيق مع شركة بنوك مصر للتصديق النهائي على المعاملات المرتبطة ببطاقات الدفع الإلكتروني المصدرة من خلال المصرف المتحد عند استخدامها على قنوات القبول بالجهات الحكومية.

وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للعمليات وعضو مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني – مصر إن البنك انتهى من تهيئة جميع ماكينات الصراف الآلي لقبول بطاقات "ميزة" لتفعيل خدمة السحب والإيداع، مشيرا إلى أن البنك يتجه للمشاركة في تقديم الكارت خلال المرحلة القادمة.

وقال محمد فرج، الرئيس التنفيذي للخدمات البنكية الإلكترونية بالبنك التجاري الدولي إن البنك أطلق المعاملات البنكية الإلكترونية باستخدام بطاقة الخصم الوطنية "ميزة" عبر ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع (POS) التابعة للبنك.

وقال مصدر مسؤول في بنك الكويت الوطني إن البنك انتهى من إتمام عملية ربط ماكينات الصرف الآلي بشبكة بنوك مصر لقبول كارت ميزة.

وبحسب ما قاله أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، فإن البنك المركزي فعل بشكل تجريبي للبطاقة الجديدة في بنك التعمير والإسكان خلال الربع الأول من العام الجاري على عمليات السحب وأثبتت نجاحها، من خلال 10 آلاف بطاقة.

وأضاف أن البنك المركزي يستهدف إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية خلال 3 سنوات، وسوف يتم تفعيلها لميكنة المعاشات والمدفوعات الحكومية وغيرها.