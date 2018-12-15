"أفريكسيم" ينهي صفقات بقيمة 27 مليار دولار في معرض التجارة البينية بمصر

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كتبت- دينا خالد:

قال البيان لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية اليوم إن البنك الافريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك" انتهى من إجراء صفقات تجارية بقيمة 27 مليار دولار، خلال المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية المقام بمصر حاليًا.

وقال البيان اليوم السبت إن الهدف المبدئي للبنك كان صفقات بقيمة 25 مليار دولار.

وتشمل الصفقات عدد من المشروعات التنموية بكل من تنزانيا وكوت ديفوار ونيجيريا وزيمبابوى وبوركينافاسو، فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم بشأن الترويج لمشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة الجدبدة والمتجددة داخل دول القارة السمراء .

ويواصل المعرض الافريقي الأول للتجارة البينية أعماله بالقاهرة خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وبحسب البيان شهد المعرض حضور مميز من قبل المشترين ورجال المال والأعمال بهدف التعرف على المنتجات المعروضة بمختلف الأجنحة المشاركة والتي تضم 34 جناحًا بإجمالي 1063 شركة أفريقية منها 300 شركة مصرية.

وقالت شيرين الشوربجي، رئيس هيئة تنمية الصادرات، في البيان إن المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية، لم يقتصر على عرض منتجات الدول المشاركة بل تم أيضا عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الأفريقية المشاركة وعدد كبير من التجار والمشترين من خارج القارة.

وأضافت الشوربجي أن المعرض هدفه عقد صفقات تجارية بين هذه الشركات للمساهمة في انعاش حركة التجارة داخل بلدان القارة السمراء.

وأشارت الشوربجي إلى أن مسئولي الهيئة متواجدون بالجناح المصري للرد على استفسارات زوار المعرض من المشترين والتجار والمستثمرين لتسهيل مهام عملهم داخل المعرض، وكذلك تعريف الشركات المشاركة بالمعرض بالخدمات التي تقدمها الهيئة لمساعدة المصدرين ومعرفة طلبات واهتمامات الشركات للعمل على توفيرها لهم.

وأضافت الشوربجي أن المعرض يركز على عدد كبير من القطاعات تشمل المنتجات الزراعية ومواد البناء والسياحة والمنتجات الطبية والدوائية والصناعات الثقيلة والطاقة والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية .