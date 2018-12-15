"مصر إيران" يعتزم تغيير لوجو واسم البنك



كتبت - منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك مصر إيران، إن البنك يعمل حاليا على الانتهاء من إجراءات تغيير لوجو واسم البنك إلى "ميد بنك" خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، على أن هدف البنك من تغيير لوجو واسم البنك تجنب وضع اسم إيران بشكل صريح بسبب تأثير اسم إيران على أعمال البنك الناجمة من العقوبات الأمريكية المواقعة على إيران، التي أثرت سلبًا على أعمال البنك مع المراسلين بالخارج .

وأِشار المصدر إلى أن البنك المركزي وافق على تغيير لوجو واسم البنك وسيعقد مجلس إدارة البنك اجتماعا قريبا لاعتماد لوجو واسم البنك الجديد.

وقال العضو المنتدب لبنك مصر إيران عمرو طنطاوي، في تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أزمة العقوبات الأمريكية على إيران ستؤثر سلبًا على أنشطة البنك وتعاملاته الخارجية، لكن أوضاعه وأعماله في مصر تتسم بالاستقرار، لافتا إلى أنشطة البنك تأثرت أيضا بأوضاع الأسواق وهبوط البورصة.

وأضاف المصدر على أن البنك سيطلق بحملة إعلانية كبيرة خلال الأيام المقبلة للترويج اسم ولوجو البنك الجديد.

وتتوزع ملكية البنك بين مصر وإيران بواقع 60% لمصر و40% لإيران تستحوذ مصر على الحصة الأكبر .

وتأسس بنك مصر إيران للتنمية في مايو 1975 شركة مساهمة مصرية وفق أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة 1974 بشأن استثمار رأس والمال العربي والأجنبي والمناطق الحرة بغرض القيام بجميع الأنشطة الاستثمارية والتجارية في مجال أسواق النقد والمال وتمويل المشروعات وأنشطة التمويل التجاري قصير الأجل، بحسب موقع البنك.