750 مليون دولار من أفريكسيم و3 بنوك مصرية لتمويل جزء من تكلفة سد تنزانيا

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ( أفريكسيم بنك) إن مصرفه سيشارك بالتعاون مع 3 بنوك مصرية في تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لسد تنزانيا الذي تعمل شركتا المقاولون العرب والسويدي إلكتريك على إنشائه .

ووقعت شركة السويدي إلكتريك، والمقاولون العرب الأربعاء الماضي في تنزانيا على عقد بقيمة 2.9 مليار دولار لتصميم وتوريد وإنشاء سد "ستيجلر جورج" ومحطة توليد كهرومائية جديدة بتنزانيا.

بحسب ما قاله المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي فإن مساهمة مصرفه والبنوك الثلاثة ستكون من خلال تمويل خطابات الضمان بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لمشروع سد تنزانيا الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 2.9 مليارات دولار.

وقال المصدر إن البنوك الثلاثة المصرية المشاركة في إصدار الاعتمادات المستندية هم بنك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي، موضحا أنه لم يتم تقسيم حصص تمويل الاعتمادات بين البنوك بعد.

وأضاف المصدر أن قيمة خطابات الضمان سيتم ضخها على شرائح على مدار تنفيذ المشروع.

وكان البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وقع الأسبوع الماضي خلال المعرض التجاري الأفريقي الدولي على مذكرة تفاهم مع شركة السويدي اليكتريك والمقاولون العرب ليكون المستشار المالي والمنسق العام لمشروع سد تنزانيا.

ويقام السد على نهر "روفيجي" البالغ طوله أكثر من 600 كيلو.