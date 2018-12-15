الجمبري عند 375 جنيها للكيلو.. أسعار السمك في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور مقارنة بمستواه أمس الجمعة، ليتراوح بين 21 و23.5 جنيه.

كما بقى سعر كيلو الكابوريا ثابتا، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، فيما استقر سعر كيلو الجمبري بين 275 و375 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو سمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها، وهو سعر الأمس وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا.

كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و160 جنيهًا.