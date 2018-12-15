التخطيط: الانتهاء من 38 مشروعًا بقطاع التنمية المحلية بتكلفة 217.5 مليون جنيه في الربع الأول

القاهرة – مصراوي:

قالت وزارة التخطيط، في بيان اليوم السبت، إن تقرير حصاد الربع الأول من العام المالي الجاري، أظهر الانتهاء من 38 مشروعًا في قطاع التنمية المحلية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 217.5 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم إنجازها خلال الربع الأول 490 مشروعًا بتكلفة إجمالية حوالي 27.2 مليار جنيه، بحسب البيان.

ونشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مجموعة من الانفوجرافات تتناول المشروعات التي تم إنجازها في قطاع التنمية المحلية خلال الربع الأول متضمنة التكلفة الإجمالية لكل مشروع وأهداف تلك المشروعات، وتاريخ البدء والانتهاء لكل مشروع.

وتأتى ضمن تلك المشروعات مشروع إنشاء مبنى الديوان العام الجديد على كورنيش النيل بمدينة بني سويف ، بدأ في سبتمبر 2014 وتم الانتهاء منه في أكتوبر 2018 بتكلفة كلية حوالي 125 مليون جنيه، لرفع كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير الخدمة المقدمة، ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع 3.190 مليون نسمة.

ومشروع سور وحدة مرور سمسطا والذي بدأ في يناير 2017 وانتهى في سبتمبر 2018 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا ببني سويف بتكلف إجمالية حوالي 2.05 مليون جنيه، من أجل رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتوفير عامل الأمن والأمان للمباني المجمعة داخل السور، ومشروع توريد معدات إنارة لمدينة الواسطى والذي بدأ في أغسطس 2018 وانتهى في سبتمبر 2018 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي بتكلفة إجمالية 1.115 مليون جنيه من أجل إنارة الطرق والشوارع.

كمت تضمنت المشروعات، مشروع إنشاء المبنى الإداري بحي الغزلان الذي بدأ في أكتوبر 2017 وانتهى في يوليو 2018 في بئر العبد بشمال سيناء بتكلفة 1.871 مليون جنيه، من أجل تسهيل الخدمات الإدارية للمواطنين، ومشروع إنشاء ورصف طرق داخلية بمدينة النخل الذي بدأ في أكتوبر 2017 وانتهى في سبتمبر 2018 بمنطقة نخل/ شمال سيناء بتكلفة 6.3 مليون جنيه، لسرعة تنقل المواطنين وتسهيل عملية التبادل التجاري وتحسين منظومة الطرق.

وكذلك مشروع رفع كفاءة طرق داخلية بقرى مركز نخل الذي بدأ في أكتوبر 2017 وانتهى في سبتمبر 2018 بمنطقة نخل بشمال سيناء بتكلفة 33.2 مليون جنيه لسرعة تنقل المواطنين وتسهيل عملية التبادل التجاري وتحسين منظومة الطرق، ومشروع تغطية ترعة الطنايمة الذي بدأ في يناير 2018 وانتهي في يوليو 2018 بمركز أرمنت بالأقصر بتكلفة 404 ملايين جنيه للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.