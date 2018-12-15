شعبة الحاصلات الزراعية: ارتفاعات طفيفة لأسعار الأرز والفاصوليا

كتبت- منار الرخ:

ارتفعت أسعار الأرز والفاصوليا والقمح ومنتجاته نتيجة لقلة المعروض وانتهاء موسم بعض المحاصيل، بحسب بيان لشعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، اليوم السبت.

وقال البيان إن أسعار الفول شهدت استقرارا ملحوظا نتيجة لزيادة المعروض خاصة من الفول المستورد.

وقال أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة، في البيان إنه تم استيراد كميات كبيرة من الفول، مما أدي إلى استقراره.

وأضاف الباشا، أن أسعار الأرز شهدت ارتفاعات طفيفة بقيمة 50 قرشًا للكيلو نتيجة لقلة المعروض، لاسيما بعد تخفيض إنتاج مصر من محصول الأرز ، كما ارتفعت أسعار الفاصوليا نتيجة لنهاية الموسم وزيادة التصدير خلال الفترة الماضية.

وأشار رئيس الشعبة، إلى أن المحصول الشتوي من الفاصوليا سيبدأ خلال أسبوعين، والذي سيؤثر على ضبط واستقرار الأسعار بشكل مناسب للمستهلك.

وقال عبور فرج نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، إن العرض والطلب والتنافسية هما العامل الرئيسي لتحديد وضبط كل أسعار الأسواق.

وأوضح فرج، أن متوسط سعر كيلو الأرز السائب للمستهلك ارتفع بمعدل 50 قرشا لكل الأنواع، ليتراوح سعر الكيلو بين 9 جنيهات للأرز رفيع الحبة و12 جنيها للأرز عريض الحبة، فيما ارتفع متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ من 10 إلى 15 جنيها لأجود الأنواع.

وأضاف أن جميع منتجات القمح والتي تشمل الدقيق والمكرونة والسميد شهدت ارتفاعا طفيفا يتراوح بين 20 إلى 30 قرشا للكيلو، وذلك بسبب ارتفاع أسعار القمح.

حيث تراوح سعر كيلو الدقيق من 6 إلى 10 جنيهات ما بين سائب ومغلف، وتراوح سعر المكرونه بين 7.5 و 12 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البقوليات حيث استقر سعر كيلو الفول من 14 و 26 جنيها للكيلو، وبلغ الفول المجروش 20 جنيها، واستقر العدس الأصفر المجروش من 14 و 18 جنيها، والعدس بجبه من 14 و 20 جنيها للكيلو، واللوبيا من 16 و 28 جنيها، والفاصوليا البيضاء من 22 و 30 جنيها للكيلو.

وفيما يلى بيان أسعار الحاصلات الزراعية، بحسب الشعبة.

الأرز السائب بين 9 و12 جنيها للكيلو.

الأرز المعبأ بين 10 و15 جنيها للكيلو.

الفول بين 14 و26 جنيها للكيلو.

الفول المجروش عند 20 جنيها.

العدس بجبه بين 14و 20 جنيها للكيلو.

العدس المجروش بين 14و 18 جنيها للكيلو.

الدقيق بين 10 و12 جنيها للكيلو.

المكرونة بين 7 و12 جنيها للكيلو.

الفاصوليا البيضاء بين 22 و30 جنيها للكيلو.

اللوبيا بين 16 و28 جنيها للكيلو.

الترمس بين 16 و22 جنيها للكيلو.

السمسم بين 30 و50 جنيها للكيلو.

السكر عند 9.5 جنيه للكيلو.