الكوسة تصل إلى 12 جنيها.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار بعض الخضراوات والفاكهة اليوم، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواها أمس الجمعة في سوق العبور.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه، والبطاطس بين 3 و6.25 جنيه، والبصل بين 3.25 و5.25 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه.
البطاطس بين 3 و6.25 جنيه.
البصل بين 3.25 و5.25 جنيه.
الكوسة بين 8 و12 جنيها.
الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين جنيه واحد و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.
الملوخية 4 و5 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.
القلقاس بين 3 و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 3 و4.2 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه.
اليوسفي بين 2.5 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.
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