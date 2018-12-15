الكوسة تصل إلى 12 جنيها.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار بعض الخضراوات والفاكهة اليوم، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواها أمس الجمعة في سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه، والبطاطس بين 3 و6.25 جنيه، والبصل بين 3.25 و5.25 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه.

البطاطس بين 3 و6.25 جنيه.

البصل بين 3.25 و5.25 جنيه.

الكوسة بين 8 و12 جنيها.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين جنيه واحد و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

الملوخية 4 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

القلقاس بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و4.2 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.