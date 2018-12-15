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    الكوسة تصل إلى 12 جنيها.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    10:42 ص السبت 15 ديسمبر 2018
    الكوسة تصل إلى 12 جنيها.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    أرشيفية

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار بعض الخضراوات والفاكهة اليوم، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواها أمس الجمعة في سوق العبور.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه، والبطاطس بين 3 و6.25 جنيه، والبصل بين 3.25 و5.25 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه.

    البطاطس بين 3 و6.25 جنيه.

    البصل بين 3.25 و5.25 جنيه.

    الكوسة بين 8 و12 جنيها.

    الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

    الباذنجان البلدي بين جنيه واحد و3 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

    الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

    الملوخية 4 و5 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

    القلقاس بين 3 و4 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 3 و4.2 جنيه.

    البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه.

    اليوسفي بين 2.5 و6 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

    الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

    الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.

    أسعار الخضراوات أسعار الفاكهة سوق العبور الكوسة

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