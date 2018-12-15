أسعار النفط تهبط حوالي 2% بفعل خسائر وول ستريت وبيانات عن تراجع الطلب بالصين

القاهرة- وكالات:

هبطت أسعار النفط حوالي 2% أمس الجمعة، متضررة من هبوط أسواق الأسهم الأمريكية بينما أشارت بيانات اقتصادية من الصين إلى تراجع في الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 60.28 دولار للبرميل عند التسوية، منخفضة 1.17 دولار أو 1.9%، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.38 دولار، أو 2.62%، لتبلغ عند التسوية 51.20 دولار للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع مني برنت بخسارة 2.3% تقريبا في حين هبط الخام الأمريكي 2.7%، وفقًا للوكالة.

وهبطت أسواق الأسهم الأمريكية بعد بيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة في الصين في نوفمبر نمت بأضعف وتيرة منذ 2003 وأن الناتج الصناعي سجل أقل نمو في حوالي ثلاث سنوات. ويضاف التقرير إلى التوترات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت وكالة رويترز إن إنتاج مصافي النفط انخفض في الصين في نوفمبر عن الشهر السابق، مما يشير إلى تباطؤ في الطلب رغم أن معدلات التشغيل كانت مرتفعة 2.9% عن مستوياتها قبل عام.

وقال أندرو ليبو رئيس ليبو أويل أسوشييتس في هيوستون "النفط تعرض لضغوط من بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين الليلة الماضية وهو ما يثبط الحماس لنمو جيد في الطلب على الخام في 2019 في ضوء وفرة في المعروض حاليا في السوق".

ومع قلقها من وفرة متزايدة في المعروض، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون للنفط، من بينهم روسيا، الأسبوع الماضي على خفض الانتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا أو أكثر من واحد بالمئة من الطلب العالمي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس الماضي إنها تتوقع عجزا في المعروض النفطي بحلول الربع الثاني من العام القادم بشرط أن يلتزم أعضاء أوبك والمنتجون الرئيسيون الآخرون باتفاق الأسبوع الماضي لخفض الانتاج.

وأبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 عند 1.4 مليون برميل يوميا بلا تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي، وقالت إنها تتوقع أن يبلغ النمو 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام.

وقال بنك باركليز يوم الجمعة إنه يتوقع أن تتعافى أسعار النفط في النصف الأول من 2019 مع هبوط المخزونات وتخفيضات في صادرات السعودية ونهاية للإعفاءات من العقوبات الأمريكية على إيران.