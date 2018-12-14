10 % تراجعًا باستثمارات بنك مصر إيران في أذون وسندات الخزانة

كتبت - منال المصري:

قال مصطفى سليمان مدير عام قطاع الإدارة المالية في بنك مصر إيران، لمصراوي، إن الاستثمار في أدوات الدين شهد تراجعا بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، بسبب انخفاض طروحات وزارة المالية لأدوات الدين.

وأشار سليمان، في تصريحات خاصة إلى أن استثمارات البنك في أذون وسندات الخزانة سجلت 7 مليارات جنيه حتى نهاية نوفمبر الماضي، تنقسم إلى 5 مليارات جنيه في أذون الخزانة وملياري جنيه في سندات الخزانة.

وتستحوذ استثمارات البنك في أذون وسندات الخزانة على نسبة 30% من إجمالي ميزانية البنك التي تتراوح بين 24 إلى 25 مليار جنيه حتى نهاية الشهر الماضي، وفقا لما قاله سليمان.