التجارة: تسوية نزاع بقيمة 132 مليون جنيه مع شركة روسية لصالح 8 شركات مصرية

القاهرة – مصراوي:

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم الجمعة، إنه تم تسوية نزاع تجاري بين 8 شركات مصرية مصدرة للحاصلات الزراعية للسوق الروسي وإحدى الشركات الروسية المالكة لسلسلة محلات تجارية بشأن سداد مستحقات لدى الشركة الروسية بقيمة 132 مليون جنيه لصالح الشركات المصرية.

وأضاف الوزير، أن هذه التسوية، جاءت نتيجة مباحثات مع نظيره الروسي دينيس مانتروف بالعاصمة موسكو خلال شهر نوفمبر الماضي، وفقا للبيان.

وأوضح نصار، أن المكتب التجاري المصري بموسكو، أجرى اتصالات مع مسئولي وزارة الصناعة والتجارة الروسية والشركة الروسية، وتم الاتفاق مع مسئولي الشركات المصرية الثمانية خلال الزيارة على سداد مستحقاتهم بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

وعقد نصار، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين المشاركين بمعرض التجارة الأفريقي الأول للتجارة البينية، الذي انتهت أعماله أمس الخميس، وبينها وفد شركات روسية برئاسة نائب وزير التجارة والصناعة الروسىي.

وقال الوزير، إن وفدا مصريا يضم عدد من مسئولي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سيزور العاصمة الروسية موسكو مطلع العام المقبل، للترويج لمشروعات المنطقة الصناعية الروسية في مصر بين دوائر الأعمال الروسية.

وأشار نصار ، إلى إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية مصرية روسية مشتركة بمختلف الدول الإفريقية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق القارة السمراء بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية بالقارة الأفريقية.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن أفريقيا تسعى خلال المرحلة الحالية لتطوير شبكة الطرق البرية بما يسهم في تسهيل منظومة التبادل التجاري بين مختلف دول القارة، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الروسية الواسعة في مجال إنتاج وتطوير معدات وخطوط السكك الحديدية بقارة أفريقيا.

ووفقًا للبيان، قال فاسيلي أوسماكوف نائب وزير التجارة الروسي، إن بلاده حريصة على دفع العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية لمستويات غير مسبوقة وتحقيق الاستفادة القصوى من العلاقات السياسية المتميزة التي تربط القاهرة وموسكو خلال المرحلة الحالية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تخدم الإقتصادين المصرى والروسى على حد سواء.

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد تأسيس شركة تابعة لمركز تنمية الصادرات الروسي لإدارة المنطقة الصناعية الروسية في مصر، لافتا إلى أن المنطقة تمثل فرصة هامة لزيادة الصادرات الروسية لأسواق القارة الإفريقية، وفقًا للبيان.

وأضاف أوسماكوف أن العام المقبل سيشهد تنظيم أكبر معرض مصري روسي بالقاهرة تحت اسم "آرابيا" وذلك خلال الفترة من 10-13 أكتوبر 2019 بمشاركة دوائر الأعمال العربية بصفة عامة والمصرية والروسية بصفة خاصة، ويضم مجالات الصناعات الثقيلة، والمعدات ، والآلات، والنقل، والطاقة.

وأشار إلى أن الحكومة الروسية تسعى لتوطين الصناعات الروسية المتطورة على أرض مصر، موجها الدعوة للشركات المصرية للمشاركة بأحد أكبر المعارض المقامة على أرض روسيا وذلك خلال الفترة من 11-17 أكتوبر من العام المقبل.