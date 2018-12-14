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    خسائر الإسترليني تتفاقم بعد زيارة تيريزا ماي لبروكسل

    01:06 م الجمعة 14 ديسمبر 2018
    خسائر الإسترليني تتفاقم بعد زيارة تيريزا ماي لبروكسل

    الجنيه الاسترليني

    القاهرة – مصراوي:

    هبط الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.5% إلى أقل من 1.26 دولار اليوم الجمعة بعد أن عادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من زيارة لبروكسل حاولت خلالها الحصول على تطمينات من الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقها الخاص بانسحاب بريطانيا.

    ولم تحقق الزيارة، التي وصفها معارضون بأنها فاشلة، أثرا إيجابيا في سوق العملات، حيث هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى خلال يوم الجمعة عند 1.2591 دولار خلال التعاملات الأوروبية المبكرة.

    وانخفضت العملة البريطانية أيضا 0.3% مقابل اليورو إلى 90.025 بنس.

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