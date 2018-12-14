كريدي أجريكول يفوز بمزايدة فرع سبورتنج في الإسكندرية لمدة 10 سنوات

كتبت - منال المصري :

قال مصدر مصرفي، لمصراوي، إن بنك كريدي أجريكول، فاز بمزايدة فرع نادي سبورتنج بالإسكندرية، للمرة الثالثة على التوالي، حيث يتواجد البنك في الفرع منذ 37 عامًا.

وتمتد فترة تواجد البنك في فرع النادي بالإسكندرية، لمدة 10 سنوات مقبلة، بعد فوزه بالمزايدة وقيمتها 155.6 مليون جنيه، بحسب المصدر.

وبحسب ما قاله المصدر، فاز بنك كريدي أجريكول، بالمزايدة بعد منافسة مع بنوك الكويت الوطني، والتجاري الدولي، والأهلي المصري.

وتتوسع البنوك في إطلاق فروع لها في النوادي والفنادق والمطارات بهدف وصول خدماتها المصرفية إلى أكبر عدد من العملاء.