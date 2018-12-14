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    كريدي أجريكول يفوز بمزايدة فرع سبورتنج في الإسكندرية لمدة 10 سنوات

    01:03 م الجمعة 14 ديسمبر 2018
    كريدي أجريكول يفوز بمزايدة فرع سبورتنج في الإسكندرية لمدة 10 سنوات

    بنك كريدي أجريكول

    كتبت - منال المصري :

    قال مصدر مصرفي، لمصراوي، إن بنك كريدي أجريكول، فاز بمزايدة فرع نادي سبورتنج بالإسكندرية، للمرة الثالثة على التوالي، حيث يتواجد البنك في الفرع منذ 37 عامًا.

    وتمتد فترة تواجد البنك في فرع النادي بالإسكندرية، لمدة 10 سنوات مقبلة، بعد فوزه بالمزايدة وقيمتها 155.6 مليون جنيه، بحسب المصدر.

    وبحسب ما قاله المصدر، فاز بنك كريدي أجريكول، بالمزايدة بعد منافسة مع بنوك الكويت الوطني، والتجاري الدولي، والأهلي المصري.

    وتتوسع البنوك في إطلاق فروع لها في النوادي والفنادق والمطارات بهدف وصول خدماتها المصرفية إلى أكبر عدد من العملاء.

    بنك كريدي أجريكول الإسكندرية نادي سبورتنج مزايدة

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