مدير الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: المناخ الحالي في مصر جاذب للاستثمارات

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان اليوم الجمعة، إن مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، لي يونج، زار مركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تلبية لدعوة من الوزيرة سحر نصر، خلال لقائهما، أمس، قبل التوجه لزيارة محور تنمية قناة السويس.

وبحسب البيان، قال مدير اليونيدو، إن مركز خدمات المستثمرين، يضم إجراءات لتسهيل كافة الخدمات للمستثمرين، وفق أفضل المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن مناخ الأعمال الحالي أصبح مناسبًا لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وخلال الزيارة استعرضت جيهان البري، رئيسة خدمة البريميير بمركز خدمات المستثمرين، الخدمات التي يقدمها المركز، والذي تم تأسيسه على أحدث النظم العالمية، للتسهيل على المستثمرين، في إصدار رخص وموافقات التأسيس وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وغيرها من المسائل المتصلة بعمل الشركات.

ويضم المركز ممثلين عن 66 جهة حكومية يعملون وفق أفضل معايير خدمة العملاء، مما ساهم في تقليل المدة الزمنية لتأسيس الشركة لتصبح خلال 24 ساعة، في خطوتين: تقديم المستندات، وتوقيع محضر توثيق عقد الشركة واستلام السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

واستمع مدير اليونيدو، إلى شرح حول خريطة مصر الاستثمارية التي تضم أكثر من 1000 فرصة، وتضم قائمة خاصة بالفرص الاستثمارية بالمشروعات القومية الكبرى، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمتحف المصرى الكبير، وترتبط الخريطة بعدد كبير من المواقع الحكومية، حتى يستطيع المستثمر الحصول على بيانات أكثر تفصيلا، وتتضمن الشرح عرض جذاب البيانات بأشكال مختلفة عبر الكتابة والصور والرسوم البيانية والفيديو.

ويحتوي موقع الخريطة أيضا على 13 دراسة قطاعية تشرح مميزات الاستثمار، وتضم الخريطة فرص استثمارية متنوعة من كافة القطاعات الاقتصادية موزعة على كل محافظات الجمهورية، وكذلك الأراضي المتاحة للاستثمار بالمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية القائمة، وتنويهات عن المناطق المخطط إنشائها ويمكن للمستثمر من خلال الخريطة التعرف على أقرب الخدمات لموقع الاستثمار من مطارات وموانئ ومدارس ومستشفيات ومزارات سياحية، حتى يتسنى له إجراء المقارنة بين الفرص الاستثمارية.