مصر تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون في البنية الأساسية لأفريقيا

كتب - مصطفى عيد:

بحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية، تعزيز التعاون بين مصر والبنك في مجال البنية الأساسية خاصة على مستوى أفريقيا في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

وقالت وزارة الاستثمار في بيان لها اليوم الخميس، إن ذلك يأتي في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي على مستوى القارة، لا سيما من خلال دعم مبادرات التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية في مجالات تحقيق التنمية، ودراسة مجموعة جديدة من المشروعات التنموية، وتمويلها وتنفيذها بالشراكة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين مصر والبنك خلال المرحلة المقبلة، في مشروعات البنية الأساسية، وذلك في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة فى مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات.

وأكد مختار ديوب، ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقود مصر لتحقيق نجاحات اقتصادية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر وساهم البنك في دعمها.

ورحب ديوب بالنجاح الذي حققه منتدى أفريقيا 2018 والذي عقد تحت رعاية الرئيس خلال يومي السبت والأحد الماضيين بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف نائب رئيس البنك الدولى، أن البنك الدولي حريص على دعم الجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

كما أشار إلى حرص البنك أيضا إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة، واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يعتبر نموذجاً يحتذى به لباقي الدول الأفريقية للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية في هذا المجال.