سحر نصر تتطلع لتوسيع التعاون مع "اليونيدو" في ترويج الاستثمار

كتب - مصطفى عيد:

بحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع لي يونج، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة "اليونيدو"، خاصة في المشروعات والبرامج التنموية للمنظمة، مما يساهم فى تحقيق التنمية في مصر، وعلى رأسها البنية الأساسية.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الخميس، أكدت الوزيرة، أن القيادة السياسية تضع أولوية لتطوير البنية الأساسية في مصر نظرا لدورها في جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحبت الوزيرة، بالتعاون مع "اليونيدو"، خاصة مع محفظة الاستثمارات الجديدة، معربة عن تطلعها لتوسيع التعاون مع "اليونيدو" فيما يخص ترويج الاستثمار مع التركيز بوجه خاص على النساء والشباب والمناطق الأكثر احتياجا، خاصة في صعيد مصر، حيث تعاني من أعلى معدلات الفقر والبطالة مقارنة بالمحافظات الأخرى.

وأشارت الوزيرة إلى ضرورة تقديم مزيد من الدعم في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأكد مدير عام منظمة اليونيدو، دعم المنظمة لجهود مصر لتحقيق التنمية وتشجيع وتعزيز التصنيع الشامل، مرحبا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعات التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر مثل قانون الاستثمار، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال.

كما رحب بمنتدى أفريقيا 2018 والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ يومي السبت والأحد الماضيين، مشيرا إلى أن المنظمة حريصة على دعم عملية التنمية الصناعية في قارة أفريقيا بشكل مباشر، والمساهمة في تحقيق تنمية شاملة، خاصة في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.