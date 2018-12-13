وزراء التجارة الأفارقة يصدرون "حزمة القاهرة" في ختام اجتماعاتهم بمصر

القاهرة - مصراوي:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إن نتائج اجتماعات منتدى التفاوض الرابع عشر الخاص بمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "AFCFTA"، خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر الجاري، تم وضعها جميعًا في حزمة تكاملية تحت مسمى "حزمة القاهرة".

وأضاف الوزير أن هذه الحزمة تضمنت أيضا اجتماع كبار المسئولين السابع خلال يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، واجتماع وزراء التجارة الأفارقة خلال يومي 12 و13 ديسمبر 2018.

وذكر الوزير أن الاجتماعات شهدت حضورًا قويًا من كافة الدول الأفريقية بوجود حوالي 30 وزيرا من وزراء التجارة الأفارقة، ومفوض التجارة بالاتحاد الأفريقي، ورؤساء التجمعات الإقليمية الأفريقية، حيث أشادت الوفود بالتنظيم الجيد لفعاليات الاجتماعات.

وأشار نصار إلى أن اجتماعات القاهرة أسفرت عن التوصل إلى توافق حول مسائل شديدة الصعوبة كانت محل خلاف بين الدول الأعضاء لمدة تزيد عن عامين من التفاوض.

وتضمنت أهم الموضوعات التي تم التوصل فيها إلى توافق من كافة الوفود المشاركة موضوعات تحديد آليات تحرير التجارة في السلع والخدمات بين الدول الأفريقية، بما يساهم في فتح هذه الأسواق أمام صادرات الدول الأعضاء، بحسب الوزير.

كما تم الاتفاق على الآلية والتوقيتات بهدف التعجيل بعملية التحرير كخطوة أساسية للتكامل الأفريقي وصولا لإقامة سوق أفريقية موحدة.

وأوضح الوزير، أن هذه المرة الأولى التي تتفاوض فيها الدول الأفريقية فيما بينها حول تحرير التجارة في الخدمات، وخاصة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي تم الاتفاق على البدء في تحريرها كمرحلة أولى، وتشمل السياحة والنقل والاتصالات والخدمات المالية وخدمات قطاع الأعمال.

وأشار إلى أن المفاوضات المتعلقة بتحرير التجارة في الخدمات تعتبر في غاية الأهمية للقطاعات الخدمية المصرية التي تعد أكثر تقدما عن مثيلاتها في دول القارة، لما تتميز به من تنافسية عالية ودرجة كبيرة من الانفتاح، ولا سيما في القطاع المصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ستتيح الفرصة للقطاع الخدمي في مصر للنفاذ لكافة أسواق الدول الأفريقية.