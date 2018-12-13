هيرميس تتوقع خفض أسعار الفائدة 2% في عام 2019

كتب - عبد القادر رمضان:

توقع أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث في بنك استثمار هيرميس، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، بنحو 2% خلال العام المقبل.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن خفض أسعار الفائدة في مصر "مسألة وقت"، وإنها "بالتأكيد لازم تنزل".

وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها منتصف الشهر الماضي للمرة الخامسة على التوالي عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وسط توقعات بأن تحافظ على نفس المستويات في الاجتماع المقبل في السابع والعشرين من ديسمبر الجاري.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفضت أسعار الفائدة 1% مرتين خلال اجتماعيها في فبراير ومارس الماضيين.

وذكر أحمد شمس الدين أن معدل التضخم من المتوقع أن ينخفض إلى مستوى يتراوح بين 13 و14% خلال عام 2019.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل التضخم الشهري خلال نوفمبر الماضي معدلا سالبا 0.7% مقارنة بارتفاع قدره 2.8% في أكتوبر الماضي.

في نوفمبر (في المدن)، وهو ما يصل بالمعدل السنوي إلى 16.4% في ديسمبر مقابل 15.6% في نوفمبر.

وتراجع معدل التضخم السنوي للأسعار في إجمالي الجمهورية، خلال شهر نوفمبر الماضي، ليسجل 15.6% مقابل 17.5% في أكتوبر، وفقا لجهاز الإحصاء.

وقال أحمد شمس الدين "رغم التوقعات بانخفاض الفائدة فإن ذلك لن يؤثر على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية والتي ستظل مغرية مقارنة بالأسواق الناشئة".

وكان بنك الاستثمار فاروس قال في تقرير أصدره مؤخرا، إن العائدات على أدوات الدين تراجعت في بعض الأسواق الناشئة الأخرى مثل الأرجنتين وتركيا ونيجيريا خلال نوفمبر الماضي مقارنة بأكتوبر وهو ما يعطي مساحة لمصر لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

وشهد عدد من الأسواق الناشئة، من بينها مصر، موجة خروج لاستثمارات الأجانب في المحافظ المالية خلال الشهور الأخيرة، حيث خسرت مصر 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة خلال 7 أشهر في الفترة من بداية أبريل وحتى نهاية أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وأشار شمس الدين إلى أن انخفاض معدل التضخم المتوقع في 2019، يضع في حسابه ارتفاع أسعار الكهرباء و الوقود المنتظر في العام الجديد.

وقال شمس الدين إن هيرميس كانت تتوقع انخفاض الفائدة 4% في 2018، ولكن هذا التوقع لم يتحقق بسبب الارتفاع غير المتوقع في معدل التضخم.