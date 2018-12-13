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    المصرية للاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع فايبر مصر بمجال الكابلات البحرية

    04:04 م الخميس 13 ديسمبر 2018
    المصرية للاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع فايبر مصر بمجال الكابلات البحرية

    خلال توقيع مذكرة التفاهم بين المصرية للاتصالات وفا

    كتب- محمد علاء الدين:

    شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة فايبر مصر "مشغل أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتكامل"، للتعاون في شراكة جديدة في مجال تقديم خدمات الكابلات البحرية.

    وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم، وقع على مذكرة التفاهم أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وأحمد مكي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة فايبر مصر.

    وبموجب بنود مذكرة التفاهم سيتم التعاون بين الشركتين في الأنشطة التجارية في مجالات خدمات معاينة مسارات الكوابل البحرية، إلى جانب إنزال وإصلاح وصيانة الكوابل البحرية، وإدارة المشروعات البحرية، وخدمات شحن الكوابل وتخزينها، وتقديم الدعم اللوجستي للسفن، في مناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي وشرق أفريقيا.

    وقال أحمد البحيري "نثق أن هذه الشراكة سوف تمكنا من توظيف خبراتنا في مجالات تحقق التكامل للخدمات الدولية التي نقدمها لاستيعاب وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات البحرية وتقديمها على أعلى مستوى من الخدمة، كما أن العمل مع شركة فايبر مصر سيحقق طموحاتنا ورؤيتنا نحو تنويع خدماتنا في مجالات أخرى، والدخول في أسواق جديدة".

    وقال أحمد مكي "إن الشراكة الجديدة ستعمل على تعظيم القيمة المضافة من الشركتين والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهما في مجال خدمات الاتصالات للكوابل البحرية، حيث تسعى فايبر مصر والمصرية للاتصالات للعمل سويا في مجال تحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر وخارج مصر من خلال مشروعات مشتركة بين الجانبين".

    عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا الكابلات البحرية الشركة المصرية شركة فايبر مصر

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