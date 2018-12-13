هيرميس: لقاء السيسي مع صناديق عالمية ترك انطباعا جيدا لدى المستثمرين

كتب - عبد القادر رمضان:

قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، اليوم الخميس، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع مجموعة من أكبر صناديق الاستثمار العالمية، ترك لديهم "انطباع جيد".

وأضاف عوض في مؤتمر صحفي، اليوم، في نهاية المؤتمر السنوي الثالث الذي تنظمه هيرميس عن الاقتصاد المصري، أن لقاء الرئيس السيسي بالمستثمرين، أمس، اتسم بالشفافية العالية، "وسعة الصدر من الرئيس لأسئلة واقتراحات المستثمرين".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد أن باب مكتبه مفتوح دائما أمام المستثمرين.

وقال عوض إن الرئيس السيسي أكد اهتمامه بشكل شخصي بالبورصة المصرية.

وكان الرئيس السيسي استقبل، أمس الأربعاء، وفداً لرؤساء وممثلي عدد من كبرى صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، ورئيس البورصة المصرية.

وبحسب بيان من رئاسة الجمهورية أمس، أكد الرئيس حرصه على الالتقاء بالوفد الاستثماري لاستعراض مستجدات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى العوامل والمقومات الاستثمارية المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حالياً، والتي تؤهلها لجذب الاستثمارات الأجنبية.

واستضافت هيرميس على مدار 3 أيام 25 مؤسسة مالية عالمية تدير أصولا تتجاوز 5.5 تريليون دولار.

والتقت المؤسسات المالية المشاركة في مؤتمر هيرميس، بوزراء المالية والاستثمار وقطاع الأعمال العام، وممثل صندوق النقد الدولي في مصر.