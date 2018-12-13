بنك التعمير والإسكان ينهي استعداداته لإطلاق بطاقة "ميزة" الوطنية

كتبت - منال المصري:

قال فتحي السباعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن البنك انتهى من تهيئة كافة ماكينات الصراف الآلي التابعة له لقبول بطاقة الخصم الوطنية "ميزة".

وأضاف السباعي، في بيان للبنك اليوم الخميس، أن البنك يعتبر داعما رئيسيا لجهود الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدي.

وتعد بطاقة "ميزة" إحدى المبادرات التي أطلقها المجلس القومي للمدفوعات بهدف تعزيز الشمول المالي، من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة تحصيل إلكتروني داخل مصر.

وكان طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، قال لمصراوي، أمس الأربعاء، إن البنك يعتزم إصدار 500 ألف كارت ميزة، خلال العام المقبل.

وأشار فايد، إلى أن البنك يعمل على إتمام عملية الربط الفني بين شبكة الصراف الآلي وشركة بنوك مصر بهدف قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" على شبكة الصراف الآلي الخاصة بالبنك وعددها أكثر من 700 ماكينة صراف آلي.

وأعلنت ثلاثة بنوك وهي التجاري الدولي والمصرف المتحد والإمارات دبي الوطني الانتهاء من إتمام المعاملات البنكية لماكينات الصراف الآلي لقبول كروت ميزة لخدمة السحب والإيداع من خلال المحول القومي لشركة بنوك مصر (٣٢١).

وكان مصراوي انفرد بنشر الاسم التجاري لبطاقة الدفع الوطنية ذات العلامة التجارية "ميزة".

وأعلن البنك المركزي في أكتوبر الماضي عن نيته إصدار بطاقة "ميزة" قبل نهاية العام الجاري في إطار استراتيجية التحول إلى مجتمع غير نقدي، وتعزيز الشمول المالي، مما يدعم تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية.

ومن المنتظر أن توفر البطاقات الجديدة لحامليها خدمات الحصول على المدفوعات الخاصة بهم، وإجراء معاملات إلكترونية، وسداد مقابل الخدمات الحكومية والرسوم، وصرف أنواع الدعم المختلفة.

وكان أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، قال في وقت سابق، إن البنك المركزي قام بالتفعيل التجريبي بشكل مبدئي للبطاقة الجديدة ذات العلامة التجارية المصرية "ميزة" في بنك التعمير والإسكان خلال الربع الأول من العام الجاري على عمليات السحب وأثبتت نجاحها، من خلال 10 آلاف بطاقة.

وأضاف أن البنك المركزي يستهدف إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية خلال 3 سنوات، وسوف يتم تفعيلها لميكنة المعاشات والمدفوعات الحكومية وغيرها.