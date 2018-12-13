قطاع الأعمال تقرر دمج شركتي "سيد" ومصر للمستحضرات الطبية

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة قررت دمج شركتي تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" للأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية.

وأضاف الوزير "اخدنا قرار الدمج، وندرس حاليا آليات وكيفية تنفيذه وكذلك التوقيت المناسب للدمج".

وتحقق الشركتان أرباحًا، حيث بلغ صافي ربح شركة سيد خلال العام المالي الماضي 2017-2018 نحو 41.2 مليون جنيه، مقابل 28.3 مليون جنيه العام المالي السابق، وفقا للقوائم المالية المنشورة على موقع مركز معلومات قطاع الأعمال العام.

كما حققت شركة مصر للمستحضرات الطبية زيادة في أرباحها خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 3.6 مليون جنيه مقابل مليون جنيه العام السابق له.

وكان الوزير قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن دمج شركتي الأدوية، يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير الشركات لقطاع الأدوية، مشيرًا إلى أن هناك 4 شركات خاسرة تتبع الشركة القابضة للأدوية، وأن الوزارة وضعت خططا لتطويرها، وأن بها فرصًا جيدة للإصلاح.

وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة لباقي الشركات التابعة للقابضة للأدوية لن يتم دمجها لوجود حصص للقطاع الخاص بها.

ويتبع الشركة القابضة 12 شركة تابعة، ببنها 8 شركات تعمل في إنتاج الأدوية، وشركتان تجاريتان، وشركة للتسويق، بالإضافة إلى شركة للعبوات الدوائية.

وخلال مؤتمر صحفي، في سبتمبر الماضي، قال توفيق، إنه تم تخصيص 750 مليون جنيه لتطوير شركات القابضة للأدوية، تشمل الصيانة وتأهيل وتوفيق أوضاع 17 خط إنتاج.

اقرأ أيضًا:

خاص- "قطاع الأعمال" تدرس دمج شركتي "سيد" ومصر للمستحضرات الطبية

وزير قطاع الأعمال لمصراوي: "الصحة" وافقت على رفع أسعار عدد من الأدوية

وزير قطاع الأعمال: نبحث مع الصحة ارتفاع تكلفة 330 صنفًا دوائيًا

تمهيدا للتفاوض مع الصحة.. قطاع الأعمال يعد مذكرة لإعادة تسعير الأدوية

شركات الدواء الحكومية تبحث عن طوق نجاة من نزيف الخسائر