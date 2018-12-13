ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الخميس

كتب - مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواها أمس الأربعاء، وذلك في ظل استقرار الأسعار العالمية للمعدن الثمين.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 622.5 جنيه خلال تعاملات اليوم مقابل 622 جنيها أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 533.6 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 711.4 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 4980 جنيها.

وأرجع نجيب التحرك الضعيف في أسعار الذهب في مصر إلى استقرار الأسعار العالمية للمعدن الثمين.

وبحسب وكالة رويترز، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الخميس، في ظل استقرار الدولار وصعود الأسهم بفعل مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفي الساعة 0657 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب والعقود الأمريكية الآجلة للمعدن مستقرين عند 1245.74 دولار للأوقية (الأونصة)، و1250.3 دولار للأوقية على الترتيب.