"حسن علام" تعتزم طرح حصة تصل إلى 35% بالبورصة في 2019

القاهرة - وكالات:

نقلت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، عن مصادر في السوق قولهم، إن مجموعة حسن علام القابضة تسعى لطرح ما بين 30 و35% من أسهمها في البورصة خلال النصف الأول من 2019.

وأضاف أحد المصادر في اتصال هاتفي مع الوكالة مشترطا عدم نشر اسمه، أن الطرح سيكون من خلال زيادة رأسمال الشركة وبيع بعض حصص المستثمرين.

وتملك عائلة حسن علام 86.2% من أسهم الشركة، وتحوز مؤسسة التمويل الدولية 13.8%.

وبحسب موقعها على الإنترنت، فإن مجموعة حسن علام القابضة هي إحدى أكبر المجموعات المملوكة ملكية خاصة في مصر والشرق الأوسط بخبرة تتجاوز 80 عاما في قطاع الهندسة والتوريدات والتشييد ومواد البناء والمرافق، ويعمل بها 25 ألف موظف.

وقال مصدر آخر بالسوق لوكالة رويترز "قيمة طرح أسهم حسن علام ستكون الأكبر من نوعها في بورصة مصر منذ تعويم الجنيه في 2016 . تتحدث عن شركة عملاقة".

ويبلغ حجم أعمال الشركة قيد التنفيذ أكثر من 55 مليار جنيه، وفقا لموقعها الإلكتروني.

وتتولى رينيسانس كابيتال، والمجموعة المالية هيرميس التنسيق العالمي المشترك لبيع الأسهم، وستعملان بالتعاون مع أرقام كابيتال كمديري دفاتر مشتركين.

ويتولى مكتب معتوق بسيوني والحناوي مهام الاستشارات القانونية للشركة خلال عملية الطرح، بحسب الوكالة.

وكان آخر طرح في البورصة المصرية لشركة ثروة كابيتال التي تراجع سهمها أكثر من 15% في أولى جلسات تداوله، وهو ما دفع عدد من الشركات لتأجيل طرحها في السوق إلى 2019.