وزير قطاع الأعمال لمصراوي: "الصحة" وافقت على رفع أسعار عدد من الأدوية

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارة الصحة وافقت على زيادة تسعير عدد من الأدوية التي تنتجها الشركات التابعة للقطاع، من أجل تقليل خسائر البيع بأسعار أقل من التكلفة.

وأضاف توفيق، في تصريحات خاصة لمصراوي، "حركنا أسعار عدد من الأدوية .. تقريبًا ربع عدد الأدوية التي نطالب بتحريك أسعارها، بالتوافق مع وزارة الصحة".

وقال الوزير إن "نسبة زيادة السعر التي وافقت عليها وزارة الصحة مرضية وتحقق ربحية لإنتاج هذه الأصناف".

وكانت وزارة قطاع الأعمال، طالبت وزارة الصحة، خلال الفترة الأخيرة، بالموافقة على زيادة تسعير حوالي 330 صنفًا من الأدوية، بسبب زيادة تكلفة إنتاجها عن سعر البيع، الأمر الذي يعرض الشركات لخسائر.

وتنتج شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال، أصناف أدوية، تكون ملزمة بتوريدها لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، بأسعار أقل من سعر السوق، من باب المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وتنتج 8 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، أدوية ومستحضرات تجميل، وخلال العام المالي 2016-2017، تعرضت الشركة المصرية لتجارة الأدوية لخسائر تتجاوز نصف مليار جنيه، بسبب التزامها بالأسعار القديمة قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وفقا لبيان سابق من الوزارة.

وأضاف توفيق، أن الوزارة مستمرة في التعاون مع وزارة الصحة، لتحريك أسعار باقي الأصناف تدريجيًا خلال الشهور المقبلة "وهذا جيد".

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