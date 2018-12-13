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الاستثمار تصدر قرارا لتنظيم تقديم القوائم المالية لشركات المناطق الحرة

11:54 ص الخميس 13 ديسمبر 2018
الاستثمار تصدر قرارا لتنظيم تقديم القوائم المالية لشركات المناطق الحرة

محسن عادل

كتب - مصطفى عيد:

أصدر محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارًا بتنظيم تلقي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القوائم المالية للشركات العاملة بالمناطق الحرة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الخميس.

وألزم القرار إدارات المناطق الحرة بمطالبة الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة بموافاة كل من إدارة المنطقة المختصة، ووزارتي المالية والاستثمار والتعاون الدولي بصورة من القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها، مُعتمدة من محاسب قانوني، خلال التسعين يومًا التالية لانتهاء السنة المالية للمشروع.

وفي حال عدم التزام المشروعات بالمدة المُحددة تقوم إدارة المنطقة الحرة بتشكيل لجان لفحص ومراجعة السجلات والدفاتر والمستندات للوصول إلى الإيرادات المُحققة، بحسب القرار.

ونص القرار على قيام إدارات المناطق الحرة بالانتهاء من فحص القوائم المالية المُقدمة من المشروعات، وتسوية الرسم المُستحق عليها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم تلك القوائم لإدارة المنطقة.

محسن عادل الهيئة العامة للاستثمار القوائم المالية للشركات المناطق الحرة وزارة المالية وزارة الاستثمار

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