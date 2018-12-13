اتصالات مصر وهواوي تطلقان "أول بوابة للإنترنت الافتراضي" في مصر

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت شركتا اتصالات مصر، وهواوي مصر، إطلاق أول سحابة افتراضية متكاملة "بوابة الإنترنت الافتراضي vIGW" في مصر، بحسب بيان من اتصالات مصر اليوم الخميس.

ويقدم هذا الحل التقني الذي تم إطلاقه 4 من خدمات GI-La (vEPC - vTCP Optimization - vDPI& vFirewall)، عبر أكثر من مورد خدمات من خلال نفس البنية التحتية للشبكة الافتراضية NFVI (Network Function Virtualized Infrastructure).

وتعد تقنية "NFVI" جزءا من الشبكة الافتراضية التي تربط بين الهواتف المحمولة والإنترنت واحدة من الخطط الاستراتيجية الرئيسية التي تعتمدها "اتصالات مصر" كجزء من الاستعداد لشبكات الجيل الخامس، بحسب البيان.

وتساعد تقنية الـ "NFVI" على تحويل نماذج تشغيل الشبكات واقتصاداتها إلى نظام متنقل واسع النطاق، حيث تصبح الشبكات قادرة على توفير المرونة والقابلية للتطوير للوفاء بالمتطلبات الأكثر تعقيدا.

وقالت اتصالات مصر إنه ستتمكن باستخدام هذه التقنية المبتكرة من الإسراع في إطلاق الخدمات جديدة من خلال الأنظمة الرقمية الموحدة، بجانب تقليل دورة العمل المطلوبة لإطلاق الخدمات، مما يمهد للاستعداد الكامل للتكنولوجيا الجيل الخامس.

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للقطاع الهندسي والتكنولوجي بـ"اتصالات مصر"، بالتقنية الجديدة التي توفرها حلول الحوسبة الافتراضية المتكاملة "NFVI".

وقال إيريك ليو، نائب رئيس منطقة شمال إفريقيا بـ"هواوي": "تتشرف هواوي مصر بالتعاون مع اتصالات مصر في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتزويدها بهذه الحلول التقنية المبتكرة لأول مرة في مصر".

وأضاف "سيساعد هذا الحل «GI-LAN»، المعتمد على الحوسبة الافتراضية الأكثر مرونة وذكاء وقوة، اتصالات مصر على بناء شبكة متميزة وفعالة".

وأشار إلى أنه من ضمن الخصائص المميزة لهذه التقنية "أنها تعمل على توفير أفضل أسس الحلول الشبكية لتطوير مستقبل الجيل الخامس".