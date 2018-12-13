البترول توقع 3 اتفاقات مع "شلمبرجير".. والملا يفتتح أحدث مجمع للشركة

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كتب - مصطفى عيد:

شهد طارق الملا وزير البترول، وبال كبسجارد رئيس شركة شلمبرجير العالمية، توقيع 3 مذكرات تفاهم بين قطاع البترول والشركة على هامش زيارة الوزير لافتتاح وتفقد أحدث مجمع للشركة في مصر بمدينة السادس من أكتوبر، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

ووقع عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول مذكرتين منها مع كريم بدوي المدير التنفيذى لمصر وشرق المتوسط لشركة شلمبرجير، بينما وقع وليد لطفي رئيس شركة بتروجت المذكرة الثالثة مع الشركة مع بدوي أيضا.

وتشمل مذكرتا التفاهم المتعلقتان بهيئة البترول اتفاقية لتنفيذ برامج تدريبية متنوعة عملية ونظرية للمهندسين والجيولوجيين من طلبة الجامعات وحديثي التخرج والتعيين تشمل تطوير المهارات الإدارية والقيادية والفنية.

وتضمنت المذكرة الثانية التعاون وتبادل الخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية للعمل على تطوير وتحسين أداء ونشر وتحفيز الوعي بهذا المجال وفقاً للمعايير الدولية المتبعة.

وتهدف مذكرة التفاهم الثالثة بين شركتي بتروجت وشلمبرجير التعاون في مشروعات البترول والغاز والبتروكيماويات خاصة في مجالات تصنيع المعدات الاستاتيكية، وتسهيلات الإنتاج المبكر.

وبحث وزير البترول مع بال كبسجارد رئيس شركة شلمبرجير، الذي يزور مصر حالياً، نشاط الشركة خلال فترة تواجدها في مصر البالغة 80 عاماً.

وأكد الملا، خلال اللقاء، أهمية دور الشركات العالمية الكبرى في النجاحات التي تحققت في قطاع البترول، وتدريب الكوادر المصرية، واستيعاب التكنولوجيات الحديثة المتطورة التي تمثل حجر الزاوية في قدرة القطاع على مواجهة تحديات المستقبل.

وأشار إلى أنه تم استعراض مشروع التطوير والتحديث الذي يتم تنفيذه حالياً في قطاع البترول، ودور شركة شلمبرجير في دعم هذا المشروع.

وافتتح الملا وكبسجارد أحدث مجمع للشركة، والذي يشمل أحدث التكنولوجيات في مجال الصيانة وتجهيز العمليات لأنشطة خدمات البترول وورش عمل ومعامل وتسهيلات أخرى مختلفة، فضلاً عن الصيانة والتدريب، وهو يعد من أكبر مجمعات شركة شلمبرجير على المستوى العالمي وتم تنفيذه في مدينة 6 أكتوبر، بحسب بيان البترول.

وأشار الوزير إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون مع شلمبرجير خاصة في مشروع بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف، والمشروع الضخم الذي يتم تنفيذه حالياً بمنطقتي البحر الأحمر وجنوب مصر لتجميع البيانات الجيوفيزيقية.

وأوضح أن التعاون يتضمن أيضا إتاحة فرص لشباب المهندسين والفنيين بقطاع البترول لصقل مهاراتهم الفنية والإدارية، والتوعية بمبادئ السلامة والصحة المهنية في إطار استراتيجية الوزارة لبناء الكوادر البشرية لتحمل مسئوليات وتحديات المستقبل.

وقال رئيس شلمبرجير العالمية، إن تحسين مناخ الاستثمار والمصداقية في التعامل من جانب وزارة البترول مع شركائها الاستراتيجيين كان له أكبر الأثر في نجاح قطاع البترول في جذب الاستثمارات وتنفيذ مشروعات كبرى لأنشطة الإنتاج والتكرير في توقيتات زمنية قياسية تؤكد على التنسيق التام بين قطاع البترول وشركائه.

وعبر عن فخر شركته بفترة الـ 80 عاماً التي قضتها في مصر والتعاون الوثيق مع شركات قطاع البترول وإقامة شراكات إيجابية، مؤكداً استمرار زيادة أنشطتها خلال الفترة القادمة في ظل النمو المضطرد الذي تشهده صناعة البترول والغاز المصرية حالياً.

وأكد كريم بدوى أهمية الدور الذي ستلعبه مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والزيت الخام بما تمتلكه من مقومات تؤهلها للقيام بهذا الدور، وأن هناك مشروعات مستقبلية مع قطاع البترول بهدف تحويله إلى قطاع رقمي وتنفيذ بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف.

وأشار كريم بدوي إلى التزام الشركة بتطبيق أحدث التكنولوجيات والكفاءة في الأعمال المشتركة.