البورصة تواصل الصعود وترتفع 0.9% مع بداية تعاملات الخميس

كتب - مصطفى عيد:

واصلت البورصة صعودها مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها أمس للجلسة الثالثة على التوالي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات بنحو 0.93% إلى مستوى 12977 نقطة.

كما ارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.4%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أغلق تعاملات أمس الأربعاء، على صعود بنسبة 0.8%، ليواصل ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي.