البورصة تواصل الصعود وترتفع 0.9% مع بداية تعاملات الخميس
كتب - مصطفى عيد:
واصلت البورصة صعودها مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها أمس للجلسة الثالثة على التوالي.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات بنحو 0.93% إلى مستوى 12977 نقطة.
كما ارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.4%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أغلق تعاملات أمس الأربعاء، على صعود بنسبة 0.8%، ليواصل ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي.
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