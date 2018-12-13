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البورصة تواصل الصعود وترتفع 0.9% مع بداية تعاملات الخميس

10:30 ص الخميس 13 ديسمبر 2018
البورصة تواصل الصعود وترتفع 0.9% مع بداية تعاملات الخميس

البورصة

كتب - مصطفى عيد:

واصلت البورصة صعودها مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها أمس للجلسة الثالثة على التوالي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات بنحو 0.93% إلى مستوى 12977 نقطة.

كما ارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.4%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أغلق تعاملات أمس الأربعاء، على صعود بنسبة 0.8%، ليواصل ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

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