عبد العظيم حسين رئيسا جديدا لمصلحة الضرائب

كتب - مصطفى عيد:

أصدر محمد معيط وزير المالية قرارا بندب عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية خلفا لعماد سامي، والذى انتهت فترة انتدابه لهذا المنصب، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

ونص القرار رقم 712 لسنة 2018، على سريانه اعتبارا من غد الخميس ولمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بطريقة التعيين أيهما أقرب.

وكان عبد العظيم حسين يشغل منصب رئيس مركز كبار الممولين.

كما تضمن القرار أيضا ندب رضا عبد القادر غريب نائبا لرئيس مصلحة الضرائب وذلك لحين بلوغه سن المعاش أو لحين شغل المنصب بطريقة التعيين.

يذكر أن رضا عبد القادر يشغل وظيفة رئيس قطاع التطوير والتنمية بالمصلحة "قيمة مضافة".

كما تم تكليف محمد ماهر مصطفى شحاتة مساعدا لرئيس مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى عمله الحالي رئيسا لمركز كبار ممولي المهن الحرة.