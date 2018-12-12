كيف جمعت الحكومة إيرادات بقيمة 174.5 مليار جنيه في 3 أشهر؟

كتب - مصطفى عيد:

كشف تقرير لوزارة المالية، عن زيادة في إيرادات مصر خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 35.3%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2017-2018.

وأوضح التقرير الشهري للوزارة عن سبتمبر، نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن إيرادات مصر سجلت نحو 174.5 مليار جنيه خلال الفترة منذ يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 129 مليار جنيه إيرادات خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

الإيرادات الضريبية

بحسب بيانات تقرير المالية، ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الفترة (يوليو - سبتمبر)، لتسجل نحو 135.8 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 39.7%، مقارنة بإيرادات ضريبية تقدر بـ97.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وزادت الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية خلال الفترة بنسبة 57.7%، حيث سجلت 35.8 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 22.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبلغت قيمة الضرائب على الدخول من التوظف منها خلال أول 3 أشهر من 2018-2019 نحو 11.4 مليار جنيه مقابل 9.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 25.3%، والضرائب على الدخول بخلاف التوظف 4.1 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 78.3%.

ووصلت قيمة الضريبة على أرباح شركات الأموال إلى 20.2 مليار جنيه مقابل 11.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 77.2%، منها من قناة السويس نحو 9.6 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه، ومن الشركات الأخرى 10.6 مليار جنيه مقابل نحو 7 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات خلال الفترة بنسبة 37.3% لتحقق 75.4 مليار جنيه مقابل 54.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث ارتفعت الضرائب العامة على المبيعات بنسبة 24.9% لتحقق 35.1 مليار جنيه منها 11.5 مليار جنيه على السلع المحلية، و23.7 مليار جنيه على السلع المستوردة.

كما ارتفعت الضرائب العامة على الخدمات بنسبة 33.9% لتحقق نحو 7.9 مليار جنيه، وبلغت الضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية، 23 مليار جنيه مقابل 18.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، ووصل الضرائب على سلع جدول رقم "1" المستوردة 367 مليون جنيه مقابل 258 مليون جنيه.

وبلغت الضرائب على الخدمات الخاصة 533 مليون جنيه مقابل 469 مليون جنيه، وارتفعت ضرائب الدمغة (عدا دمغة الماهيات) إلى نحو 2.7 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وارتفعت الحصيلة من الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) لتحقق 9.5 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر الماضي مقابل 6.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 46.2%.

وارتفعت الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة 46.2% لتسجل 15.2 مليار جنيه، مقابل 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، منها ضريبة دورية على الممتلكات بنحو 1.4 مليار جنيه.

كما تشمل الضريبة على الممتلكات أيضا ضريبة على العمليات المالية التجارية والرأسمالية بقيمة 12.1 مليار جنيه مقابل 9.4 مليار جنيه (منها ضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة بقيمة 11.9 مليار جنيه مقابل 9.2 مليار جنيه)، ومنها ضرائب ورسوم على السيارات بنحو 1.7 مليار جنيه مقابل 390 مليون جنيه.

الإيرادات غير الضريبية

وفي نفس السياق، ارتفعت الإيرادات غير الضريبية خلال الفترة (يوليو - سبتمبر 2018) بنسبة 21.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث سجلت نحو 38.6 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات غير ضريبية بلغت نحو 31.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وشملت الإيرادات غير الضريبية إيرادات من عوائد الملكية بنحو 11.5 مليار جنيه مقابل 16.7 مليار جنيه، منها أرباح الأسهم والتي بلغت 9.7 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه، يدخل فيها قناة السويس بقيمة 6.6 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 2 مليار جنيه.

كما شملت عوائد الملكية الفوائد المحصلة بنحو 1.1 مليار جنيه، وعائد الإيجارات بقيمة 358 مليون جنيه، وعوائد ملكية أخرى بقيمة 357 مليون جنيه.

وارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات إلى 12.1 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وسجلت التعويضات والغرامات نحو 525 مليون جنيه مقابل 62 مليون جنيه.

وبلغت الإيرادات المتنوعة نحو 14.1 مليار جنيه، مقابل 9.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، منها جارية 4.9 مليار جنيه و9.2 مليار جنيه إيرادات رأسمالية.

وحققت إيرادات المنح 270 مليون جنيه خلال الفترة منذ يوليو حتى سبتمبر 2018 مقابل 18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.