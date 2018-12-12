الدولار يرتفع في كريدي أجريكول بنهاية تعاملات اليوم

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر الدولار قرشًا واحدًا في بنك كريدي أجريكول في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقر في 9 بنوك أخرى عاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، مقابل 17.86جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع بالتعاملات الصباحية.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.