تنمية الصادرات توقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتنمية التجارة

كتبت- دينا خالد:

وقعت هيئة تنمية الصادرات، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لدعم التعاون في مجال تنمية التجارة، جاء ذلك خلال الملتقى الثاني بين المصدرين والمستوردين للأدوية والمستلزمات الطبية والذي نظمته المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.

ونقل بيان عن وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء عن شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات قولها خلال اللقاء، إن الهيئة تعمل على رفع القدرات التصديرية لدى المصدرين بتعريفهم بالأسواق الأفريقية والاشتراطات المطلوبة لدخول تلك الأسواق وقد أكدت على وجود العديد من الدراسات والتقارير للأسواق الأفريقية وبيانات المستوردين من الدول.

وأشارت الشورجي إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع إطار عام لتطوير التعاون والتنسيق بين الطرفين على الصعيدين الثنائي والإقليمي خاصة فيما بتعلق بتنمية التجارة وتعزيز القدرات في مجال التجارة الدولية والتصدير.

ويشمل التعاون تصميم وتنفيذ برامج الدعم الفني لهيئة تنمية الصادرات ضمن برنامج النقل العكسي للمعرفة بهدف رفع قدرات الهيئة المهنية والمعرفية بشكل مؤسسي وكذلك للكوادر البشرية العاملة بها وكذلك برامج رفع القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة إلى إطلاق مبادرات لتنمية التجارة من أجل ضان استفادة القطاعات التصديرية المصرية، بحسب الشوربجي.

وأوضحت أن الهيئة تهدف من خلال التعاون مع المؤسسة الدولية لتمويل التجارة إلى رفع القدرات الفنية والإدارية لدى المصدرين من خلال برامج في مجال اللوجيستيات والتجارة الدولية تعمل على تعريفهم بجميع الخطوات التي تتعلق بالعملية التصديرية وكذلك خلق منصة ترويج إلكترونية لترويج منتجاتهم في الأسواق العالمية.

