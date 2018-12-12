العاصمة الإدارية تطلب تعاون البنك الآسيوي لبناء محطة معالجة مخلفات

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إن أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، طالب البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بالتعاون في بناء محطة لمعالجة المخالفات بالعاصمة الإدارية.

جاء ذلك خلال جولة وفد البنك الآسيوي، برئاسة جين لي تشون، بالعاصمة الادارية الجديدة، اليوم، تضمنت مواقع الحي الحكومي والأحياء السكنية والطرق والكباري، والبرلمان والمنطقة الإدارية وموقع الأوبرا في مدينة الثقافة والفنون ومنطقة الأعمال والبنوك، ومحطة الكهرباء ومحطات المياه التي تخدم العاصمة الإدارية ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة والمطار الدولي.

وأضاف البيان أن الوفد ركز خلال الزيارة على استعراض فرص تعزيز التعاون مع مصر في إطار جهود تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 87 دولة ومن بينها مصر، وعرض فرص التمويل التي يتيحها البنك لمؤسسات القطاع الخاص.

وقال رئيس البنك الاسيوي، إنه فوجئ خلال زيارته لمصر بحجم الأعمال الضخم والطفرة في الإنجازات التي تمت بالمشروعات القومية خلال الـ 12 شهرًا الماضية، مشيدا بالجهود المبذولة، بحسب البيان.