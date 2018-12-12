بنك القاهرة يعتزم إصدار 500 ألف كارت "ميزة" خلال 2019



كتبت - منال المصري :

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن البنك يعتزم إصدار 500 ألف كارت ميزة، خلال العام القادم.

وأشار فايد، في تصريحات خاصة، إلى أن البنك يعمل على إتمام عملية الربط الفني بين شبكة الصراف الآلي وشركة بنوك مصر بهدف قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" على شبكة الصراف الآلي الخاصة بالبنك وعددها أكثر من 700 ماكينة صراف آلي.

وكارت ميزة هو أول كارت ذات العلامة التجارية المصرية، وكان البنك المركزي خاطب البنوك منذ أكثر من شهر بإعداد التجهيزات الفنية لماكينات الصراف الآلي لقبول كروت ميزة لتقديم السحب أو الإيداع عبر ماكينات البنك.

وأعلنت ثلاثة بنوك وهي: التجاري الدولي والمصرف المتحد والإمارات دبي الوطني الانتهاء من إتمام المعاملات البنكية لماكينات الصراف الآلي لقبول كروت ميزة لخدمة السحب والإيداع من خلال المحول القومي لشركة بنوم مصر( ٣٢١).

وكان مصراوي انفرد بنشر الاسم التجاري لبطاقة الدفع الوطنية ذات العلامة التجارية (ميزة).

وقال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن بطاقة ميزة سيتم تفعيلها نهاية الشهر الجاري وسيتم تفعيلها بداية على صرف الرواتب والمعاشات الحكومية، وأشار إلى البنوك ستطلق 20 مليون بطاقة ميزة خلال ٣ سنوات.