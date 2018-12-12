وزير الاتصالات يستعرض فرص الاستثمار مع وفد من شركة ZTE الصينية

محمد علاء الدين:

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفد من شركة zte الصينية للاتصالات، لمتابعة تنفيذ خطط أعمال وأنشطة الشركة واستثماراتها في مصر، بهدف بناء شراكة استراتيجية طويلة المدى بين الشركة والحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب بيان صحفي لوزارة الاتصالات اليوم، استعرض طلعت جهود وزارة الاتصالات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ استراتيجية الدولة في التحول الى المجتمع الرقمي، والتحول إلى الحكومة الرقمية التي ستساهم في توفير بيئة تشاركية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة.

وأشار وزير الاتصالات إلى المشروعات التي تنفذها الوزارة لتطوير البنية التحتية للاتصالات وإعداد البيئة التشريعية الداعمة لبناء اقتصاد رقمي، فضلاً عن برامجها لتنمية المهارات الرقمية للشباب لإعداد الكوادر المؤهلة لبناء اقتصاد المعرفة، مضيفا أن الحكومة المصرية تبذل جهودها لدعم الشركات العالمية الراغبة في التواجد والاستثمار في مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشادت به كافة المؤسسات الدولية على رأسها البنك الدولي.

وشرح طلعت التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال تحديث البنية التحتية للاتصالات، وتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار، مشيرا إلى المميزات التنافسية التي تمتلكها مصر من أهمها الكوادر البشرية المدربة والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية، والبيئة الداعمة والمحفزة للإبداع والابتكار التي ستوفرها المناطق التكنولوجية الجديدة.

من جانبه استعرض الرئيس التنفيذي لشركة ZTE مصر استراتيجية الشركة وأنشطتها في المنطقة والتركيز على السوق المصري باعتباره من أهم الأسواق بالمنطقة، كما استعرض المشروعات التي تنفذها الشركة في مجال تطوير البنية التحتية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات ومشغلي المحمول في السوق المصري.

وتعمل شركة ZTE في مجال فى تطوير البنية التحتية للهاتف الثابت والمحمول وتوفير معدات الاتصالات المختلفة كمنظومات الاتصالات اللاسلكية.