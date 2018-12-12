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بروتوكول بين وفا التجاري بنك ووزارة التضامن لتطوير مكاتب خدمة ذوي الإعاقة‬

01:31 م الأربعاء 12 ديسمبر 2018
بروتوكول بين وفا التجاري بنك ووزارة التضامن لتطوير مكاتب خدمة ذوي الإعاقة‬

كتبت - منال المصري:
يوقع بنك التجاري وفا بنك ايجيبت، الأحد المقبل، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير مكاتب الخدمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال البنك في بيان اليوم الأربعاء، إن البروتوكول يهدف لتنفيذ مشروع يهدف لتحسين الخدمة المقدمة لذوي الإعاقة بمصر حيث يصل مجموعهم إلى 10 ملايين شخص وهو ما يمثل نسبة 10.7% من مجموع سكان مصر.
ويحضر التوقيع هلا صقر العضو المنتدب للتجاري وفا بنك ايجيبت، ونيفين القباج بصفتها نائب وزير التضامن الإجتماعي وعضو مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي ومسئولي وكبار مسئولي التجاري وفا بنك إيجيبت، وفقا للبيان.

بنك وفا التجاري وزارة التضامن خدمة ذوي الإعاقة

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