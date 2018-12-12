أفريكسيم بنك: تمويلات بـ 25 مليون دولار لدعم التجارة بدول أفريقيا خلال 3 سنوات

كتبت - منال المصري:

قال بيندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" إن البنك خصص تمويلات بقيمة 25 مليون دولار لدعم التجارة بين الدول الأفريقية طبقًا لخطة البنك التي بدأت من 2017 حتى نهاية 2020.

وأشار أوراما، خلال انعقاد اليوم الثاني لمؤتمر المعرض التجاري الافريقي الأول ( 2018 IATF ) إلى أن البنك يسعى لزيادة أعداد التعامل مع البنوك الأفريقية ليصلوا إلى 500 بنك بحلول 2020 مقارنة بـ 300 بنك حاليا .

وقال أوراما، إن البنك الأفريقي يسعى لتسهيل سبل التجارة بين الدول الأفريقية من خلال تطبيق منظومة المقاصة بهدف التقليل من مخاطر تقلبات العملة في الدول الأفريقية.