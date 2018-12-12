التخطيط توقع بروتوكول تعاون لتشجيع الابتكار في القطاع السياحي

القاهرة- مصراوي:

وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في مشروع رواد 2030، بروتوكول تعاون مع مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن البروتوكول جاء بناء على الرغبة في التعاون المشترك بين الطرفين وحرصا على تكامل خدماتهما وإمكانياتهما بما يعزز بيئة دعم الأفكار الابتكارية في القطاع السياحي.

وأشارت السعيد إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية من الشباب في مصر ودعم وجود حاضنات الأعمال بأنواعها المختلفة، عبر تأسيس شركات ناشئة صغيرة ومتوسطة وكذا تسريع نمو الشركات القائمة، في القطاعات الاقتصادية المختلفة ومن أهمها القطاع السياحي.

وبحسب غادة خليل، مديرة مشروع رواد 2030، فإن الهدف من المشروع تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر من خلال وضع منظومة متكاملة للابتكار بحيث يصبح ركيزة أساسية من ركائز مصر تطبيقاً لاستراتيجية "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة.

وأضافت خليل أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تهدف إلى تحفيز الشباب وأصحاب الأعمال على إنشاء وإدارة شركات ريادية ناجحة وذلك في القطاعات المختلفة ومن أهمها القطاع السياحي.

وأوضحت خليل أن البروتوكول يهدف بشكل أساسي إلى التعاون بين الطرفين لدعم الافكار الابتكارية في القطاع السياحي من خلال إقامة برامج تأهيل وتسريع نمو لتلك الافكار خلال مراحل المشروع المختلفة والتي تقدم حلول للتحديات القائمة في القطاع السياحي المصري.

كما يهدف إلى إقامة المسابقات بين رواد الأعمال بما يتضمن دعم وتأهيل الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين المصريين على إقامة شركات ناشئة وخاصة في المجالات الداعمة للأنشطة السياحية إلى جانب العمل على توفير عناصر النمو والاستقرار لتلك الشركات في سوق العمل، بحسب خليل.

وأشارت خليل إلى أن أوجه التعاون بموجب البروتوكول شملت إقامة برنامج متكامل لدعم الابتكار وريادة الاعمال في القطاع السياحي والخروج بحلول وأفكار ابتكارية لتطوير نماذج أولية وتطبيقات تكنولوجية تساهم في تطوير حلول للتحديات القائمة بالقطاع السياحي المصري والقطاعات الفرعية.

وأضافت أنه يشمل برامج تأهيلية لبلورة الأفكار الابتكارية المتقدمة فيما يسمي بمرحلة ما قبل الاحتضان لتنتهي بمسابقات لاختيار أفضل الأفكار والنماذج الأولية والتطبيقات التكنولوجية في القطاعات السياحية الفرعية المستهدفة لدخولها في مرحلة الاحتضان وتسريع النمو.

وقال البيان إن الطرفين اتفقا على عدد من المعايير التي يتم تحديد المستفيدين من الاتفاقية وفقاً لها والتي لابد من توافرها في المشروعات التكنولوجية الريادية حيث تتمثل تلك المعايير في أن تكون الفكرة مبتكرة أو شركة لا يزيد عمرها عن 3 سنوات مع إعطاء أولوية للشركات الناشئة الحاصلة أو القابلة للحصول على حقوق الملكية الفكرية.

إلى جانب أن تؤسس الشركة وفقاً للقانون المصري، داخل جمهورية مصر العربية مع وجود فريق إداري وفني كفء لإدارة الشركة كما شملت المعايير أن تكون الشركة مقدمة لخدمة أو تطبيق نموذج أولي لحلول التحديات في القطاع السياحي بجمهورية مصر العربية فضلاً عن "مشروعات التخرج" والتي يتم تقيميها وفقا للمعايير المتفق عليها بهذا الشأن، وكذا مشروعات التخرج المقدمة من طلبة الاكاديمية العربية في القطاع السياحي.

وتضمن برنامج عمل البروتوكول الالتزام بتأهيل 10 فرق عمل للدورة الواحدة بحاضنة الأكاديمية العربية، من ذوي الأفكار التكنولوجية الابتكارية وتدريبهم على مبادئ وأسس تطوير نماذج العمل وكيفية تأسيس وإدارة شركات ريادية ناجحة،بهدف تطوير نماذج أولية أو تطبيقات تكنولوجية لرواد الاعمال من الشباب المصري في القطاع السياحي.