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أحمد الوكيل: نسعى لإنشاء غرفة أفريقية روسية في فبراير المقبل

12:23 م الأربعاء 12 ديسمبر 2018
أحمد الوكيل: نسعى لإنشاء غرفة أفريقية روسية في فبراير المقبل

أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

كتبت- منال المصري:
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك مساعي لإنشاء غرفة تجارية أفريقية روسية في فبراير القادم خلال انعقاد مؤتمر ملتقي الاستثمار الرابع.

وأضاف خلال انعقاد مؤتمر المعرض الأفريقي الأول القاهرة اليوم الأربعاء أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين الجادين في العديد من المشروعات المختلفة في البنية التحتية والصناعة والصناعة والزراعة والمجلات المختلفة في ظل تنفيذ الدولة حزمة من الإجراءات الإصلاحية على المستوى التشريعي والاجتماعي وتقديم حوافز للمستثمرين بشكل شفاف وفعال.

وبحسب الوكيل فإن مصر تعد من أكبر الأسواق الأفريقية من حيث الطاقة البشرية وتوافر الأيدي العاملة وكذلك تمتع مصر بموقع جغرافي رائد.
وأضاف أن التعاون الروسي الأفريقي، الذي بدأ في مصر، سيفتح آفاق التجارة والاستثمار المشترك، لنحول سويا الثروات الطبيعية الأفريقية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، خالقة فرص عمل لأبنائنا.

أحمد الوكيل الغرف التجارية غرفة افريقية روسية

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