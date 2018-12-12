ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والباذنجان البلدي، والخيار، والكوسة، والملوخية والبرتقال السكري بين 25 قرشًا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواها أمس في سوق العبور.

وتراجعت أسعار كيلو البطاطس والبرتقال البلدي 50 قرشًا، خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

البطاطس بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 8 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

الملوخية 3.5 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

القلقاس بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 3 و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.