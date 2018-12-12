أول تعليق لرئيس جهاز الاحتكار بعد اتهام "أبل" بمخالفة القانون

كتب- محمد علاء الدين:

قال أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمصراوي، إن الجهاز تلقى شكاوى من عدد من الشركات العاملة بالسوق المصري بشأن عدم قدرتهم على استيراد منتجات شركة أبل، وبناءً عليه تم التحقيق في هذه الشكاوى وتبين ممارسة الشركة الممارسات التي بينها الجهاز في البيان الذي أصدره الأحد الماضي.

وأضاف نبيل أنه في حال لم تقم الشركة بتوفيق أوضاعها في مصر خلال المهلة المحددة بـ 60 يوما سيتم تحريك دعوى جنائية ضدها وضد وكيلها في منطقة الشرق الأوسط شركة "عرب بزنس ماشين".

وكان الجهاز، قد أصدر بيانًا الأحد الماضي، أعلن فيه قراره ببطلان عدد من بنود العقود النمطية بين شركة أبل وموزعيها على عدد من المستويات في مصر والخارج لمخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة.

وأوضح الجهاز أن مخالفة الشركة وموزعيها للقانون، تتمثل في قيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصري جغرافيًّا من عوامل المنافسة البينية، وحظر الاستيراد الموازي، وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة.

"وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة أبل في مصر بصورة غير مبررة تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وكذا الولايات المتحدة الأمريكية" بحسب البيان.

وقال الجهاز إن الفحص أسفر عن أن شركة أبل تمكنت من خلال سياستها التسويقية وتعاقداتها من حظر كافة أشكال الاستيراد الموازي، وحظرت على موزعيها المعتمدين في الخارج من البيع في مصر، وحظرت أيضًا على الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص في مصر من الاستيراد من أي موزع معتمد خارج مصر.

وأضاف أن هذه السياسات جعلت الشركة تتمتع بقوة سوقية مكنتها من حرمان المستهلك المصري من وجود ذات المنتجات بسعر أرخص خارج مصر، وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر في مصر (أخذًا في الاعتبار القيود الجمركية والضرائب في الدول المختلفة)، بالمقارنة بالعديد من دول المنطقة.