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    الإمارات والسعودية تستخدمان عملة رقمية في عمليات التسوية

    10:45 ص الأربعاء 12 ديسمبر 2018
    الإمارات والسعودية تستخدمان عملة رقمية في عمليات التسوية

    البنك المركزي الإماراتي

    القاهرة - وكالات:

    قال مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، إن الإمارات والسعودية بدأتا استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات التسوية عبر الحدود، بما في ذلك عملة رقمية قامتا بالاشتراك في تطويرها لذلك الغرض، بحسب وكالة رويترز.

    كما قال المنصوري، في مؤتمر للتكنولوجيا المالية في أبوظبي، إن البنك المركزي الإماراتي يعكف على خطة استراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية ستكون مدعومة بإطار عمل تشريعي وتنظيمي.

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