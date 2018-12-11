"أفريكسيم بنك" يعتزم رفع سقف مصر الائتماني لعام ٢٠١٩

كتبت - منال المصري:

قال عمرو كامل نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، لمصراوي، إن البنك سيبحث في الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة رفع السقف الائتماني لمصر خلال عام ٢٠١٩، وإنه سيتم الإعلان عن نسبة الزيادة بعد موافقة المجلس.

وكان البنك رفع السقف الائتماني لمصر خلال العام الجاري مقارنة 2017 بنسبة ٥٠%، بحسب كامل.

وأضاف كامل لمصراوي، على هامش مؤتمر المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية، اليوم الثلاثاء، أن البنك يهدف من رفع السقف الائتماني لمصر إلى زيادة تمويل التجارة الخارجية والشركات والاستثمارات المصرية لدخول القارة السمراء، وكذلك زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

وكان كامل قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن البنك يخطط لضخ ٢ مليار دولار لمصر العام المقبل، حيث ضخ البنك العام الجاري قروضا لمصر تتجاوز ٢ مليار دولار لشركات وبنوك مصرية.