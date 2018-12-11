اتفاق بين الأهلي كابيتال والغرير وموريان لإنشاء أكبر مصنع سكر في العالم

القاهرة- مصراوي:

وقعت شركة الأهلي كابيتال القابضة الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري ومجموعة جمال الغرير ومجموعة موريان الإماراتية بقيمة مليار دولار اتفاقية مساهمين لاستصلاح 180 ألف فدان غرب محافظة المنيا.

كما تتضمن الاتفاقية إقامة أكبر مصنع سكر أبيض من البنجر في العالم، بحسب بيان من الشركة اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن الصفقة تستهدف إقامة مشروعًا صناعيًا زراعيًا متكاملًا حيث يشمل استصلاح 180 ألف فدان وزراعة محاصيل بنجر السكر والقمح والذرة الصفراء، وكذا إقامة أكبر مصنع سكر أبيض من البنجر في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن في العام.

وقال البيان إن إنتاج المصنع سيساهم بشكل كبير في سد العجز بين الإنتاج المحلي من السكر والاستهلاك والذي بلغ مليون طن في ٢٠١٨، والذي سيؤدي بدوره إلى تقليل فاتورة الواردات بما قيمته حوالي ٨٠٠ مليون دولار سنويًا.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم تمثل الاستثمارات الإماراتية 70% من رأسمال المشروع بينما تساهم شركة الأهلي كابيتال القابضة المصرية 30% من رأسماله.

وقال جمال الغرير، المشروع يستهدف استصلاح وزراعة 180 ألف فدان والذي سيوفر خلال فترة إنشائه البالغة 3 سنوات 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأثناء تشغيله 1500 فرصة عمل دائمة بالإضافة إلى نحو 50 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال الزراعة التعاقدية.

وأضاف "المشروع يعزز من فرص التعاون الاستثماري بين الإمارات ومصر ويعتبر مثال جاد يحتذي به لمزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقين".

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال القابضة إن توقيع هذه الاتفاقية وبمشاركة مستثمرين خارجيين تؤكد على قدرة وقوة الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات وخاصة فى مجالي الزراعة والصناعة وذلك بعد تنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة في السنوات الاخيرة مؤكدًا على أن المشروع يتماشى مع برنامج الدولة.

الجدير بالذكر أن شركة الأهلي كابيتال القابضة هي المستشار المالي للمشروع وتقوم الشركة حالياً بالتفاوض مع البنوك الأجنبية ووكالات ضمان الصادرات لعدة دول لتمويل المكون الدولاري للمشروع والذي يمثل نسبة 50% من التمويل المطلوب البالغ 700 مليون دولار وعلى أن يتم تغطية باقي التمويل المتمثل في الجانب المصري في البنوك المحلية.