"أخطب".. اختار شريك حياتك عبر تطبيق إلكتروني

كتب- محمد علاء الدين:

خلال 6 أشهر الماضية استطاع 200 شاب وفتاة إتمام خطوبتهم عبر تطبيق إلكتروني، هذا التطبيق هو "أخطب".

يقول محمود خلف، مؤسس تطبيق أخطب الذي التقاه مصراوي على هامش قمة رواد الأعمال رايز أب 2018، إن التطبيق يستغل التكنولوجيا والعمليات الحسابية المعقدة لترشيح الأشخاص المناسبين للارتباط لبعضهم البعض.

وتعتمد فكرة التطبيق على إجراء بعض الاختبارات النفسية وجمع البيانات من خلال أسئلة يتم توجيهها للمستخدم، لجمع المعطيات والتفاصيل عن اهتماماته، وبعدها يرشح التطبيق الطرف الأخر المناسب له وفقا لهذه المعطيات.

وخلال أقل من 6 أشهر استطاع تطبيق "أخطب" التوفيق بين 200 شخص من الفتيات والشباب للارتباط الرسمي، ليسهم بذلك في إتمام 100 عملية خطوبة حتى الآن منها 5 زيجات تمت بالفعل، بحسب خلف.

ويشرح خلف في الفيديو التالي، كيف يتمكن التطبيق من اختيار شريك الحياة، وكيف يمكن استخدامه.