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السويدي تختار "أفريكسيم بنك" مستشارًا ماليًا لمشروع سد تنزانيا

04:17 م الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
السويدي تختار "أفريكسيم بنك" مستشارًا ماليًا لمشروع سد تنزانيا

مقر البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

كتبت- منال المصري:

وقع شركة السويدي إلكتريك مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، اليوم الثلاثاء، اتفاقية ليكون مستشارًا ماليًا لمشروع بناء سد بتنزانيا.

وتوقع المقاولون العرب والسويدي إليكتريك غدًا الأربعاء عقود إنشاء السد مع الحكومة التنزانية بحضور رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، باستثمارات 3 مليارات دولار.

ويتكون السد من 9 توربينات وكل توربينة تساهم في توليد 230 ميجا وات وسيتم تنفيذ المشروع على 4 سنوات.

كما وقع البنك اليوم على هامش افتتاح مؤتمر المعرض التجاري الإفريقي الدولي (IATF 2018) اتفاقية أخرى مع شركة السويدي، بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل المشروعات في القارة الإفريقية وسيتم صرف التمويل على شرائح

وتعتزم شركة السويدي إنشاء منطقة صناعية على مساحة 100 ألف متر في أوغندا على أن يبدأ تنفيذها بداية العام المقبل بهدف إنشاء مصانع وعدادات كهربائية ومحولات وعازلات، بحسب ما قاله اليوم أحمد حسونة مدير التسويق لمجموعة السويدي إلكتريك، لمصراوي.

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